Украинский военнослужащий с позывным Легион сравнил нынешние бои на передовой с тем, что было в Артёмовске «в самый горячий период».

«Легион заявил... что бои в районе (на юге Украины. — RT) сравнимы с тем, «что было в Бахмуте (Артёмовске. — RT)», — говорится в сообщении CNN.

По словам собеседника телеканала, украинские войска из-за минных полей вынуждены передвигаться «от дерева к дереву». Он добавил, что никогда не видел столько мин за время своей службы.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу отметил, что ВСУ с 4 июня потеряли на всех направлениях около 2,5 тыс. единиц различного вооружения.

Министр назвал явно завышенными ожидания от западного оружия на Украине.