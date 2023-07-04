Марочко заявил о сокращении у боевиков ВСУ западной техники

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Подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил о сокращении у украинских боевиков западной техники.
Марочко заявил о сокращении у боевиков ВСУ западной техники
  • © U.S. Air Force / Airman 1st Class Cydney Lee

Об этом он рассказал РИА Новости со ссылкой на свои источники.

«В ходе объективного контроля линии боевого соприкосновения на Сватовско-Кременском участке отмечена тенденция к увеличению применения вооружения и техники советского образца и к снижению использования украинскими боевиками поставляемого Западом ленд-лиза», — сказал он.

Вместе с этим он уточнил, что украинцы также увели с некоторых своих позиций, располагающихся на второй и третьей линии обороны, западную артиллерию и бронетранспортёры.

Ранее Марочко заявил, что служащие Национальной гвардии Украины открыли огонь по боевикам из 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ, пытавшимся оставить свои позиции в районе села Серебрянка.

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