Подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил о сокращении у украинских боевиков западной техники.

Об этом он рассказал РИА Новости со ссылкой на свои источники.

«В ходе объективного контроля линии боевого соприкосновения на Сватовско-Кременском участке отмечена тенденция к увеличению применения вооружения и техники советского образца и к снижению использования украинскими боевиками поставляемого Западом ленд-лиза», — сказал он.

Вместе с этим он уточнил, что украинцы также увели с некоторых своих позиций, располагающихся на второй и третьей линии обороны, западную артиллерию и бронетранспортёры.

Ранее Марочко заявил, что служащие Национальной гвардии Украины открыли огонь по боевикам из 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ, пытавшимся оставить свои позиции в районе села Серебрянка.