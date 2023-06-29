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Марочко заявил о стрельбе украинских нацгвардейцев по пытавшимся дезертировать бойцам ВСУ

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Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что служащие Национальной гвардии Украины открыли огонь по боевикам из 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ, пытавшимся оставить свои позиции в районе села Серебрянка.
Марочко заявил о стрельбе украинских нацгвардейцев по пытавшимся дезертировать бойцам ВСУ
  • Gettyimages.ru

«В районе населённого пункта Серебрянка с позиций Нацгвардии Украины зафиксировано ведение стрелкового огня по позициям 67-й отдельной механизированной бригады вооружённых формирований Украины», — сказал он ТАСС.

По его словам, огнём по своим же нацгвардейцы пытались не допустить ухода украинских боевиков с позиций. 

Ранее Марочко заявил, что боевики ВСУ бросили тела сослуживцев в районе Серебрянского лесничества в Луганской Народной Республике.

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