Марочко заявил о стрельбе украинских нацгвардейцев по пытавшимся дезертировать бойцам ВСУ
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«В районе населённого пункта Серебрянка с позиций Нацгвардии Украины зафиксировано ведение стрелкового огня по позициям 67-й отдельной механизированной бригады вооружённых формирований Украины», — сказал он ТАСС.
По его словам, огнём по своим же нацгвардейцы пытались не допустить ухода украинских боевиков с позиций.
Ранее Марочко заявил, что боевики ВСУ бросили тела сослуживцев в районе Серебрянского лесничества в Луганской Народной Республике.