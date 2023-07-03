Минобрнауки: участники СВО на Украине смогут перейти на бесплатное обучение по заявлению

Студенты — участники спецоперации на Украине смогут перейти с платного обучения на бесплатное по заявлению и документу, который подтверждает статус участника СВО, сообщает пресс-служба Минобрнауки России.

«Основанием для перехода на бесплатное обучение станет заявление студента и документ, подтверждающий статус участника СВО», — говорится в сообщении.

Решение о перераспределении вакантных мест будет приниматься созданной в вузе комиссией.

Уточняется, что состав комиссий самостоятельно определит каждый университет.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна делает всё для того, чтобы защитить жителей Донбасса.

Глава государства также отметил, что участники специальной военной операции являются представителями всего многонационального сообщества РФ.