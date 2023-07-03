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Алаудинов сообщил о гибели командира отряда спецназа «Ахмат» Писаренко

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Командир отряда спецназа «Ахмат» Евгений Писаренко, воевавший в Донбассе, погиб.
Алаудинов сообщил о гибели командира отряда спецназа «Ахмат» Писаренко
  • РИА Новости

Об этом сообщил командир подразделения Апты Алаудинов.

«Спасибо родителям, вырастившим такого героя (Писаренко Евгений Валерьевич — Царствия тебе небесного и пусть земля тебе будет пухом)», — написал он в Telegram.

Ранее Алаудинов рассказал в интервью корреспонденту RT DE Ивану Полянскому об уничтожении иностранных наёмников и боевиков ВСУ в Марьинке.

До этого российские военные рассказали военкору RT Станиславу Обищенко о ходе боевых действий в районе Марьинки.

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