Алаудинов сообщил о гибели командира отряда спецназа «Ахмат» Писаренко
- РИА Новости
Об этом сообщил командир подразделения Апты Алаудинов.
«Спасибо родителям, вырастившим такого героя (Писаренко Евгений Валерьевич — Царствия тебе небесного и пусть земля тебе будет пухом)», — написал он в Telegram.
Ранее Алаудинов рассказал в интервью корреспонденту RT DE Ивану Полянскому об уничтожении иностранных наёмников и боевиков ВСУ в Марьинке.
До этого российские военные рассказали военкору RT Станиславу Обищенко о ходе боевых действий в районе Марьинки.