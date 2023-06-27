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Российские бойцы рассказали RT об уничтожении наёмников и спецов ВСУ в Марьинке

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Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал в интервью корреспонденту RT DE Ивану Полянскому об уничтожении иностранных наёмников и боевиков ВСУ в Марьинке.

«Ежедневно уничтожается достаточно серьёзное количество противников, противник на нашем участке очень серьёзный. Это подразделения ССО, фиксируем американских снайперов... «Иностранный легион» на нашем участке, ну и представители от евроичкерийцев... представители Грузии тоже... Весь этот винегрет на нашем участке», — рассказал он.

По его словам, среди основных задач российских военных на этом участке фронта — вынуждать ВСУ втягивать туда максимальное количество спецов и уничтожать их, при этом максимально сохранять российских бойцов.

Алаудинов добавил, что никаких конфликтов на межнациональной почве среди российских военных нет и все они вместе борются с общим врагом.

Ранее российские военные рассказали военкору RT Станиславу Обищенко о ходе боевых действий в районе Марьинки.

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