Российские бойцы рассказали о ходе боевых действий в районе Марьинки

Российские военные рассказали военкору RT Станиславу Обищенко о ходе боевых действий в районе Марьинки.

Отмечается, что это стратегически важная точка, поэтому ВСУ поблизости буквально вгрызлись зубами в землю: на каждом участке — серьёзный укрепрайон.

По словам российских бойцов, они перешли к обороне 28 мая. Но это не значит, что они стоят на месте, — каждый день метр за метром продвигаются вперёд.

«Человеческая жизнь важнее всяких этих сроков. Кому не нравится, что так медленно идём, пусть приедут, посмотрят, как это всё происходит, прочувствуют это. Пока так идём, минимизируем потери», — заявил боец с позывным Белгород.

Вместе с этим отмечается, что порой российские военные идут на серьёзный риск: закрепляются в 15—20 м от ВСУ и просят артиллерию нанести по противнику удары. Офицер с позывным Богучар отметил, что настолько верит в точность наших артиллеристов, что позволяет это делать.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил об освобождении укрепрайона «Зверинец» под Марьинкой.