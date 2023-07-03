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Сальдо заявил, что ситуация с потенциально опасными птицами с низовья Днепра под контролем

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Сотни тысяч птиц с низовья Днепра могут представлять опасность для людей из-за переноса инфекций, но ситуация под контролем, заявил в эфире телеканала «Россия 24» врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Сальдо заявил, что ситуация с потенциально опасными птицами с низовья Днепра под контролем
  • Gettyimages.ru

«Птицы, которые сотнями тысяч находятся на Нижнем Днепре... они всё-таки являются переносчиками (инфекций). Проконтролировать их невозможно... Ситуация посложнее, но она всё-таки находится под контролем», — цитирует его РИА Новости.

Сальдо отметил, что птицы смещаются в сторону Румынии и Болгарии, куда идёт вода.

В Россельхознадзоре ранее допустили, что украинская сторона может скрывать реальную ситуацию с наличием высокопатогенного птичьего гриппа в колониях чаек.

В Минобороны России выразили обеспокоенность ростом заболеваемости гриппом птиц в России и странах Европы, учитывая проводимые на Украине в 2021 году эксперименты.

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