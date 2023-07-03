Военная хроника сообщила о массированном ударе БПЛА по областям Украины
- РИА Новости
Об этом пишет Военная хроника.
«Украинские источники сообщают о двух волнах, предположительно, дронов «Герань-2», которые летят к объектам в Запорожье, Днепропетровской и Сумской областях», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, целями ударов могли стать склады с боекомплектом, топливные хранилища и расположения ВСУ.
Ранее войска России нанесли удары по наступающим силам ВСУ на Южно-Донецком направлении.
Также сообщалось, что ВС России уничтожили украинский Starlink под Артёмовском.