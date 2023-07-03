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Военная хроника сообщила о массированном ударе БПЛА по областям Украины

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По нескольким областям Украины нанесён массированный удар БПЛА.
Военная хроника сообщила о массированном ударе БПЛА по областям Украины
  • РИА Новости

Об этом пишет Военная хроника.

«Украинские источники сообщают о двух волнах, предположительно, дронов «Герань-2», которые летят к объектам в Запорожье, Днепропетровской и Сумской областях», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, целями ударов могли стать склады с боекомплектом, топливные хранилища и расположения ВСУ.

Ранее войска России нанесли удары по наступающим силам ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Также сообщалось, что ВС России уничтожили украинский Starlink под Артёмовском.

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