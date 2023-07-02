МИД: отношения Белоруссии и стран Запада находятся на самом низком уровне за всю историю

Замглавы белорусского МИД Юрий Амбразевич заявил, что отношения Белоруссии и западных стран в данный момент находятся на самом низком уровне за всю историю.

Об этом Амбразевич сказал в эфире телеканала СТВ.

«Нынешний этап наших отношений с соседями в Европейском союзе, в целом со странами Запада, Вашингтоном — отношения находятся на самом низком уровне с момента обретения нами независимости», — констатировал дипломат.

Он подчеркнул, что Минск никогда не предпринимал шаги, направленные на разрушение отношений с другими государствами.

Амбразевич также отметил, что Белоруссия станет первой в очереди стран, готовых предоставить площадку для возможных переговоров по урегулированию ситуации вокруг Украины.