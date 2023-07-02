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Глава МИД Украины Кулеба ответил Орбану на слова о суверенитете страны

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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба резко ответил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану на его заявление о статусе Украины.
Глава МИД Украины Кулеба ответил Орбану на слова о суверенитете страны
  • AFP
  • © HENRY NICHOLLS

Об этом пишет Bild.

Ранее Орбан заявил, что Украина больше не является суверенным государством, достижение мира зависит от США, а не от неё.

Как отметил Кулеба, украинские власти с начала специальной военной операции слышат от союзников, что Украина обречена.

«Каждый раз, когда мы добиваемся успеха на поле боя, эти голоса стихают, но потом возвращаются. Это всё бла-бла-бла», — заявил он.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что украинский президент Владимир Зеленский нанёс своей стране непоправимый ущерб в сфере потери суверенитета.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RT Arabic также подчёркивал, что у Украины нет суверенитета.

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