Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба резко ответил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану на его заявление о статусе Украины.

Об этом пишет Bild.

Ранее Орбан заявил, что Украина больше не является суверенным государством, достижение мира зависит от США, а не от неё.

Как отметил Кулеба, украинские власти с начала специальной военной операции слышат от союзников, что Украина обречена.

«Каждый раз, когда мы добиваемся успеха на поле боя, эти голоса стихают, но потом возвращаются. Это всё бла-бла-бла», — заявил он.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что украинский президент Владимир Зеленский нанёс своей стране непоправимый ущерб в сфере потери суверенитета.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RT Arabic также подчёркивал, что у Украины нет суверенитета.