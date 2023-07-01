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Володин: Зеленский нанёс Украине непоправимый ущерб в сфере потери суверенитета

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Украинский президент Владимир Зеленский нанёс своей стране непоправимый ущерб в сфере потери суверенитета, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин: Зеленский нанёс Украине непоправимый ущерб в сфере потери суверенитета
  • globallookpress.com
  • © duma.gov.ru

«Страна теряет суверенитет, если отказывается от своей истории, языка, веры, культуры и традиций. Зеленский в этих вопросах нанёс Украине непоправимый ущерб», — написал Володин в своём Telegram-канале.

Он отметил, что на Украине запрещается русский язык и навязывается английский, наделённый статусом языка международного общения.

Спикер добавил, что киевский режим почитает Степана Бандеру и Романа Шухевича как героев, а также преследует каноническую Украинскую православную церковь.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова поиронизировала на тему предложения Зеленского официально закрепить статус английского языка как одного из языков международного общения в стране.

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