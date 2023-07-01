Володин: Зеленский нанёс Украине непоправимый ущерб в сфере потери суверенитета
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«Страна теряет суверенитет, если отказывается от своей истории, языка, веры, культуры и традиций. Зеленский в этих вопросах нанёс Украине непоправимый ущерб», — написал Володин в своём Telegram-канале.
Он отметил, что на Украине запрещается русский язык и навязывается английский, наделённый статусом языка международного общения.
Спикер добавил, что киевский режим почитает Степана Бандеру и Романа Шухевича как героев, а также преследует каноническую Украинскую православную церковь.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова поиронизировала на тему предложения Зеленского официально закрепить статус английского языка как одного из языков международного общения в стране.