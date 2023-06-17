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Пресс-секретарь президента России Песков: у Украины нет суверенитета

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RT Arabic заявил, что у Украины нет суверенитета.
Пресс-секретарь президента России Песков: у Украины нет суверенитета
  • Gettyimages.ru

Он отметил, что суверенитет Украины — «это весьма абстрактное понятие».

«У Украины нет суверенитета. У Украины нет ни воли, ни желания, ни возможности заявлять какую-то суверенную позицию. Украине диктуют то, что надо делать, из Вашингтона. Это совершенно очевидный и понятный всем факт», — сказал Песков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина в ходе специальной военной операции скоро перестанет использовать свою технику.

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