Пресс-секретарь президента России Песков: у Украины нет суверенитета
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Он отметил, что суверенитет Украины — «это весьма абстрактное понятие».
«У Украины нет суверенитета. У Украины нет ни воли, ни желания, ни возможности заявлять какую-то суверенную позицию. Украине диктуют то, что надо делать, из Вашингтона. Это совершенно очевидный и понятный всем факт», — сказал Песков.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина в ходе специальной военной операции скоро перестанет использовать свою технику.