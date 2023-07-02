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ВС России отразили одиннадцать атак ВСУ на Донецком направлении

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За прошедшие сутки российская армия отразила 11 атак ВСУ на Донецком направлении, сообщает Минобороны России.
ВС России отразили одиннадцать атак ВСУ на Донецком направлении
  • РИА Новости

«На Донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделениями южной группировки войск успешно отражены 11 атак противника», — говорится в сводке военного ведомства.

Отмечается, что атаки отражены в том числе в районе Артёмовска, Водяного и Новобахмутовки.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские военные при помощи высокоточного оружия поразили пункты управления оперативно-тактической группы «Донецк» украинской армии.

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