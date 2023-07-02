ВС России отразили одиннадцать атак ВСУ на Донецком направлении
- РИА Новости
«На Донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделениями южной группировки войск успешно отражены 11 атак противника», — говорится в сводке военного ведомства.
Отмечается, что атаки отражены в том числе в районе Артёмовска, Водяного и Новобахмутовки.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские военные при помощи высокоточного оружия поразили пункты управления оперативно-тактической группы «Донецк» украинской армии.