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ВСУ обстреляли Левобережье Херсонской области

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За последние сутки украинская армия выпустила по левобережью Херсонской области около 80 снарядов, сообщает пресс-служба администрации Новокаховского городского округа.
ВСУ обстреляли Левобережье Херсонской области
  • AP
  • © Iryna Rybakova

«ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что были обстреляны Алёшки, Казачьи Лагеря, Саги, Старая Збурьевка, Подстепное, Новая Каховка, Каховка, Крынки, Васильевка.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что российские войска уничтожили украинских боевиков, укрывшихся под Антоновским мостом.

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