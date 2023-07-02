ВСУ за сутки 36 раз обстреляли населённые пункты ДНР

Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 36 раз обстреливали населённые пункты ДНР, всего по ним было выпущено 215 снарядов.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.

«Под вражеским огнём оказались районы пяти населённых пунктов республики», — говорится в сводке.

Речь идёт о Горловке, Ясиноватой, Донецке, Макеевке и Владимировке.

За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Донецке.

Отмечается, что также были повреждены 19 жилых домостроений и три объекта гражданской инфраструктуры.

Ранее ВС Украины обстреляли Донецк, Ясиноватую и Горловку.

Также сообщалось, что из-за удара украинских военных в городе Токмаке Запорожской области получил повреждения газопровод.