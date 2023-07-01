Представительство ДНР: ВС Украины обстреляли Донецк, Ясиноватую и Горловку

ВС Украины обстреляли Донецк, Ясиноватую и Горловку.

Об этом заявили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20:20 — населённый пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы). Выпущено семь снарядов калибром 155 мм», — сообщает ведомство в Telegram.

Ранее стало известно, что число мирных жителей, погибших в Токмаке Запорожской области в результате обстрела со стороны ВСУ, выросло до двух.