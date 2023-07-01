Оперативные службы: газопровод повреждён в Токмаке Запорожской области из-за удара ВСУ

Газопровод в городе Токмаке Запорожской области получил повреждения из-за удара украинских военных.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«В результате обстрела Токмака нацистами ВСУ повреждён газопровод», — сказал он.

Уточняется, что подача газа отключена в четыре многоэтажных дома и одно общежитие на улицах Куйбышева и Ломоносова (всего 368 квартир и десять общих кухонь), а также в 57 домов частного сектора на улицах Ломоносова, Дзержинского, Чкалова, Кирова, 8 Марта.

Ранее стало известно, что число мирных жителей, погибших в Токмаке Запорожской области в результате обстрела со стороны ВСУ, выросло до двух.