Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Оперативные службы: газопровод повреждён в Токмаке Запорожской области из-за удара ВСУ

Короткая ссылка
Газопровод в городе Токмаке Запорожской области получил повреждения из-за удара украинских военных.
Оперативные службы: газопровод повреждён в Токмаке Запорожской области из-за удара ВСУ
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«В результате обстрела Токмака нацистами ВСУ повреждён газопровод», — сказал он.

Уточняется, что подача газа отключена в четыре многоэтажных дома и одно общежитие на улицах Куйбышева и Ломоносова (всего 368 квартир и десять общих кухонь), а также в 57 домов частного сектора на улицах Ломоносова, Дзержинского, Чкалова, Кирова, 8 Марта.

Ранее стало известно, что число мирных жителей, погибших в Токмаке Запорожской области в результате обстрела со стороны ВСУ, выросло до двух.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить