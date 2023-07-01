Премьер Испании пообещал скоро отправить Украине ещё четыре танка Leopard

Премьер-министр Испании Педро Санчес пообещал в скором времени отправить Украине ещё четыре танка Leopard.

«Очень скоро отправим новую тяжёлую военную технику, это будут ещё четыре танка Leopard», — приводит ТАСС слова Санчеса.

Он также пообещал поставить Киеву новые бронетранспортёры.

Ранее обозреватель Forbes Дэвид Экс сообщил, что попытка украинских войск преодолеть минные поля на юге Украины обернулась большими потерями, чем предполагалось изначально. Он добавил, что было поражено 17 БМП Bradley, четыре танка Leopard 2A6, три Leopard 2R.