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Залужный признал, что часть поставленных Западом танков ВСУ уже уничтожена

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал, что часть танков украинской армии, в том числе Leopard, уже уничтожена российскими военными.
Залужный признал, что часть поставленных Западом танков ВСУ уже уничтожена
  • AP
  • © Andriy Andriyenko

Об этом Залужный заявил в интервью The Washington Post.

«Leopard на поле боя — это не Leopard, а мишень», — объяснил украинский военный.

Кроме того, он отметил, что обещанные поставки истребителей F-16 не появятся в Украине до осени в лучшем случае.

Ранее обозреватель Forbes Дэвид Экс сообщил, что попытка украинских войск преодолеть минные поля на юге Украины обернулась большими потерями, чем предполагалось изначально. Он добавил, что было поражено 17 БМП Bradley, четыре танка Leopard 2A6, три Leopard 2R.

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