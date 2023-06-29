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Forbes: потери ВСУ на юге Украины оказались больше, чем предполагалось

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Попытка украинских войск преодолеть минные поля на юге Украины обернулась большими потерями, чем предполагалось изначально, заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс.

«Украинское поражение под Малой Токмачкой было хуже, чем мы думали… Недавно аналитики подсчитали ещё больше подбитых и брошенных боевых машин пехоты М2», — пишет Экс.

По его словам, аналитики, изучая видео с БПЛА, две недели обновляли список подбитой техники.

Он отметил, что было поражено 17 БМП Bradley, четыре танка Leopard 2A6, три Leopard 2R.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что «главные события» контрнаступления украинских боевиков якобы ещё впереди.

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