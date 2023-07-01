Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Зеленский ввёл санкции против более 190 физических лиц, в том числе россиян

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против более 190 физических лиц, в частности российских граждан.
Зеленский ввёл санкции против более 190 физических лиц, в том числе россиян
  • globallookpress.com
  • © IMAGO

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ Зеленского.

Отмечается, что санкции введены сроком на десять лет.

Также санкции введены против 291 юридического лица, в том числе против российских заводов и компаний.

В мае Зеленский ввёл санкции против 51 физического лица и 220 юридических лиц, связанных с Россией.

До этого Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции добавило в список «спонсоров войны» американского производителя кондитерских изделий Mondelēz International на основании работы компании в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить