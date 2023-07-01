Зеленский ввёл санкции против более 190 физических лиц, в том числе россиян

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против более 190 физических лиц, в частности российских граждан.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ Зеленского.

Отмечается, что санкции введены сроком на десять лет.

Также санкции введены против 291 юридического лица, в том числе против российских заводов и компаний.

В мае Зеленский ввёл санкции против 51 физического лица и 220 юридических лиц, связанных с Россией.

До этого Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции добавило в список «спонсоров войны» американского производителя кондитерских изделий Mondelēz International на основании работы компании в России.