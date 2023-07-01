Зеленский ввёл санкции против более 190 физических лиц, в том числе россиян
- globallookpress.com
- © IMAGO
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ Зеленского.
Отмечается, что санкции введены сроком на десять лет.
Также санкции введены против 291 юридического лица, в том числе против российских заводов и компаний.
В мае Зеленский ввёл санкции против 51 физического лица и 220 юридических лиц, связанных с Россией.
До этого Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции добавило в список «спонсоров войны» американского производителя кондитерских изделий Mondelēz International на основании работы компании в России.