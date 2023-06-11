Зеленский ввёл санкции против 178 человек, включая главу Конституционного суда России
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Соответствующий документ опубликован на официальном сайте украинского лидера.
В списке фигурируют в основном лица, имеющие российское гражданство.
Рестрикции вводятся сроком на пять лет и предусматривают блокировку активов, запрет на передачу технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности, ограничивают осуществление торговых операций и т. д.
В мае Зеленский ввёл санкции против 51 физического лица и 220 юридических лиц, связанных с Россией.
До этого Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции добавило в список «спонсоров войны» американского производителя кондитерских изделий Mondelēz International на основании работы компании в России.