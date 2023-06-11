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Зеленский ввёл санкции против 178 человек, включая главу Конституционного суда России

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Президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против 178 человек, включая главу Конституционного суда России Валерия Зорькина.
Зеленский ввёл санкции против 178 человек, включая главу Конституционного суда России
  • Gettyimages.ru

Соответствующий документ опубликован на официальном сайте украинского лидера.

В списке фигурируют в основном лица, имеющие российское гражданство.

Рестрикции вводятся сроком на пять лет и предусматривают блокировку активов, запрет на передачу технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности, ограничивают осуществление торговых операций и т. д.

В мае Зеленский ввёл санкции против 51 физического лица и 220 юридических лиц, связанных с Россией.

До этого Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции добавило в список «спонсоров войны» американского производителя кондитерских изделий Mondelēz International на основании работы компании в России.

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