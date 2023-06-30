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МИД России вызвал посла Колумбии из-за заявлений Боготы о колумбийцах в Краматорске

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Министерство иностранных дел России вызвало посла Колумбии Аренаса Нейру из-за заявлений Боготы о трёх колумбийцах, пострадавших в ходе обстрела в Краматорске.
МИД России вызвал посла Колумбии из-за заявлений Боготы о колумбийцах в Краматорске
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что послу были даны пояснения.

Кроме того, российский МИД заявил послу, что властям Колумбии необходимо рекомендовать колумбийским гражданам воздержаться от посещения территорий, которые находятся в зоне ведения боевых действий.

Ранее президент Колумбии Густаво Петро в своём Twitter написал, что из-за ранения троих колумбийцев при взрыве в Краматорске МИД страны направит России ноту протеста.

Российское посольство в Боготе назвало нахождение граждан Колумбии в прифронтовом городе Краматорске безрассудным.

Минобороны России сообщило, что в результате удара российских войск 27 июня по Краматорску уничтожены два генерала и до 50 офицеров ВСУ, а также до 20 иностранных наёмников и военных советников.

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