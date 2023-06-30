За десять дней ВСУ потеряли более 700 человек убитыми у Кременной, заявил источник в силовых структурах России.

«За период с 20 по 30 июня в ходе боевых действий в районе города Кременная российским военными из группировки «О» Центрального военного округа (ЦВО) было уничтожено свыше 700 военнослужащих ВСУ, несколько десятков попало в плен», — сообщил он РИА Новости.

По словам собеседника агентства, самыми горячими точками стали окрестности села Торское и Серебрянского лесничества.

Изначально украинские войска пытались атаковать позиции ВС России, но российские военные перехватили инициативу.

Ранее корреспондент RT Чей Боуз выступил на созванном Россией заседании Совбеза ООН по поставкам Западом вооружений на Украину, где заявил, что ВСУ в ходе наступления несут большие потери.

Военная хроника перечислила причины, по которым украинские военные сокращают использование западной техники и пересаживаются на советскую.