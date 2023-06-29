Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Военная хроника рассказала о причинах перехода ВСУ от использования западной техники к советской

Короткая ссылка
Военная хроника перечислила причины, по которым украинские военные сокращают использование западной техники и пересаживаются на советскую.

По данным экспертов, 47-я, 65-я и 128-я бригады ВСУ и ряд других подразделений на Запорожском и Южно-Донецком направлениях постепенно отказываются от западной техники в пользу применения советского вооружения.

Одним из факторов выступают большие потери бронеавтомобилей западного производства и другой техники.

«Восполнять эти потери быстро на текущем уровне военной помощи Запада практически невозможно — поставки растягиваются по времени, что неизбежно влияет на активность контрнаступления», — говорится в тексте.

Также на ситуацию влияет снарядный голод, так как применение БМП M2 Bradley и танков Leopard 2 в затяжных боях Киевом не планировалось.

«В-третьих, на динамике наступления начали сказываться повышенный износ и повреждения западной техники в интенсивных боях», — подчеркнули эксперты.

Отмечается, что советская техника оказалась более неприхотливой, ремонтопригодной и, кроме того, её ремонт возможен без отправки в Европу.

Ранее Минобороны России опубликовало видео уничтожения колонны бронетехники ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить