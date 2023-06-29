Военная хроника рассказала о причинах перехода ВСУ от использования западной техники к советской

Военная хроника перечислила причины, по которым украинские военные сокращают использование западной техники и пересаживаются на советскую.

По данным экспертов, 47-я, 65-я и 128-я бригады ВСУ и ряд других подразделений на Запорожском и Южно-Донецком направлениях постепенно отказываются от западной техники в пользу применения советского вооружения.

Одним из факторов выступают большие потери бронеавтомобилей западного производства и другой техники.

«Восполнять эти потери быстро на текущем уровне военной помощи Запада практически невозможно — поставки растягиваются по времени, что неизбежно влияет на активность контрнаступления», — говорится в тексте.

Также на ситуацию влияет снарядный голод, так как применение БМП M2 Bradley и танков Leopard 2 в затяжных боях Киевом не планировалось.

«В-третьих, на динамике наступления начали сказываться повышенный износ и повреждения западной техники в интенсивных боях», — подчеркнули эксперты.

Отмечается, что советская техника оказалась более неприхотливой, ремонтопригодной и, кроме того, её ремонт возможен без отправки в Европу.

Ранее Минобороны России опубликовало видео уничтожения колонны бронетехники ВСУ на Южно-Донецком направлении.