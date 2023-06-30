Корреспондент RT Чей Боуз выступил на созванном Россией заседании Совбеза ООН по поставкам Западом вооружений на Украину, где заявил, что ВСУ в ходе наступления несут большие потери.

«До судьбы украинских военных никому нет дела... Считать, что такая тактика может привести к победе Украины, — иллюзия», — сказал Боуз.

По его словам, ВСУ продолжают «самоубийственные фронтальные нападения» на хорошо эшелонированную оборону ВС России. Боуз отметил, что ни один стратег НАТО не предложил бы совершать такие манёвры.

Также корреспондент RT добавил, что автомобили разминирования, поставленные Западом Украине, становятся лёгкой мишенью для российских вертолётов, а некоторая поставленная ВСУ западная техника была использована на запчасти, либо списана ранее.

По словам Боуза, до спецоперации на Украине существовали каналы по распространению лёгкого стрелкового оружия.

«В феврале Киев стал распределять среди населения винтовки и боеприпасы, тысячи единиц оружия были переданы неготовым к этому людям», — сказал Боуз.

При этом он подчеркнул, что конфликт подпитывает ВПК НАТО.

«Хаос усугубился из-за поставок тяжёлой техники», — сказал корреспондент RT.

Ранее на заседании Совета Безопасности ООН постпред России Василий Небензя заявил, что условия, которые будут выставлены Украине для достижения мира, будут уже другими.