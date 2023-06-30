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Залужный заявил, что его «бесят» комментарии о медленном контрнаступлении ВСУ

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Washington Post заявил, что его «бесят» комментарии о медленном наступлении украинских войск.
Залужный заявил, что его «бесят» комментарии о медленном контрнаступлении ВСУ
  • AP
  • © Andriy Andriyenko

«Это не шоу. Это не шоу, за которым наблюдает весь мир, на которое делают ставки или что-то подобное», — заявил он.

По словам Залужного, каждый метр боёв «даётся кровью».

27 июня президент России Владимир Путин заявил, что с начала контрнаступления Вооружённые силы Украины потеряли 259 танков и 780 бронемашин.

22 июня секретарь Совбеза России Николай Патрушев доложил российскому президенту, что украинские войска потеряли более 13 тыс. человек в ходе попыток контрнаступления.

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