Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью Corriere della Sera признал нехватку боеприпасов у Вооружённых сил Украины (ВСУ) и превосходство войск России.

Говоря о медленном темпе наступления украинской армии, Подоляк заявил, что линия фронта протянулась более чем на 1,8 тыс. км. По его словам, площадь заминированных полей превышает 20 тыс. кв. км.

Также он сообщил, что российские войска выставили три линии обороны, бьют по украинским военным ракетами и артиллерией и имеют тысячи танков в защищённых местах.

«У нас нехватка снарядов и ракет крупного калибра, у нас ограниченные возможности авиации, и мы не можем поражать каналы подкрепления российской армии», — сказал он.

27 июня президент России Владимир Путин заявил, что с начала контрнаступления Вооружённые силы Украины потеряли 259 танков и 780 бронемашин.

22 июня секретарь Совбеза России Николай Патрушев доложил российскому президенту, что украинские войска потеряли более 13 тыс. человек за время попыток контрнаступления.