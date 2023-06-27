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Зеленский уволил генерального директора госконцерна «Укроборонпром»

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении генерального директора государственного концерна «Укроборонпром» Юрия Гусева.
Зеленский уволил генерального директора госконцерна «Укроборонпром»
  • globallookpress.com
  • © IMAGO

«Уволить Гусева Юрия Вениаминовича с должности генерального директора государственного концерна «Укроборонпром» согласно поданному заявлению», — цитирует РИА Новости документ.

Ранее сообщалось, что немецкий концерн Rheinmetall совместно с «Укроборонпромом» создаст на Украине предприятие по ремонту и производству танков.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев попросил немецкий Rheinmetall прислать координаты будущего завода на Украине.

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