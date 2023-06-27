Лукашенко назвал главным вопросом спецслужб противодействие готовящимся на Западе боевикам

Противостояние боевикам, которые проходят подготовку на Западе, является главным вопросом белорусских спецслужб, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, в Белоруссии готовятся к противодействию по мере возможности.

«Вы же понимаете, что всё просеять невозможно. Это очень большая, тяжёлая и затратная работа. Но это главный для нас вопрос — для спецслужб», — цитирует Лукашенко агентство БЕЛТА.

Он отметил, что в Белоруссии не отмахиваются от данной проблемы.

Представители советов безопасности России и Белоруссии ранее на консультациях в Минске обсудили, какие шаги можно предпринять для безопасности Союзного государства на фоне угроз, создаваемых НАТО.