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Лукашенко назвал главным вопросом спецслужб противодействие готовящимся на Западе боевикам

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Противостояние боевикам, которые проходят подготовку на Западе, является главным вопросом белорусских спецслужб, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Лукашенко назвал главным вопросом спецслужб противодействие готовящимся на Западе боевикам
  • AFP
  • © Natalia KOLESNIKOVA

По его словам, в Белоруссии готовятся к противодействию по мере возможности.

«Вы же понимаете, что всё просеять невозможно. Это очень большая, тяжёлая и затратная работа. Но это главный для нас вопрос — для спецслужб», — цитирует Лукашенко агентство БЕЛТА.

Он отметил, что в Белоруссии не отмахиваются от данной проблемы.

Представители советов безопасности России и Белоруссии ранее на консультациях в Минске обсудили, какие шаги можно предпринять для безопасности Союзного государства на фоне угроз, создаваемых НАТО.

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