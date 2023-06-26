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В Белоруссии заявили о подготовке Западом террористов для вторжения в республику

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В Белоруссии знают о подготовке за рубежом террористов для вооружённого вторжения на территорию республики, заявил замначальника следственного управления КГБ Константин Бычек в эфире телеканала «Беларусь 1».

«КГБ фиксирует такие террористические проявления. Мы к этим вызовам готовы. По поручению главы государства предпринимаются соответствующие меры. У беглых террористов и стоящего за их спиной коллективного Запада шансов нет», — цитирует его РИА Новости.

По словам Бычека, подготовка террористов проводится на базе вооружённых формирований и спецназа: в Польше это «Гром», в Литве — Союз стрелков Литвы, на Украине — СБУ и подразделения военной разведки. После этого, по данным КГБ, боевики проходят дополнительную подготовку в зоне боевых действий на Украине.

Бычек подчеркнул, что в Минске осведомлены о личностях, которые ведут подготовку террористов, и знают о финансирующих эту подготовку фондах.

Представители советов безопасности России и Белоруссии ранее на консультациях в Минске обсудили, какие шаги можно предпринять для безопасности Союзного государства на фоне угроз, создаваемых НАТО.

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