В Белоруссии заявили о подготовке Западом террористов для вторжения в республику
«КГБ фиксирует такие террористические проявления. Мы к этим вызовам готовы. По поручению главы государства предпринимаются соответствующие меры. У беглых террористов и стоящего за их спиной коллективного Запада шансов нет», — цитирует его РИА Новости.
По словам Бычека, подготовка террористов проводится на базе вооружённых формирований и спецназа: в Польше это «Гром», в Литве — Союз стрелков Литвы, на Украине — СБУ и подразделения военной разведки. После этого, по данным КГБ, боевики проходят дополнительную подготовку в зоне боевых действий на Украине.
Бычек подчеркнул, что в Минске осведомлены о личностях, которые ведут подготовку террористов, и знают о финансирующих эту подготовку фондах.
Представители советов безопасности России и Белоруссии ранее на консультациях в Минске обсудили, какие шаги можно предпринять для безопасности Союзного государства на фоне угроз, создаваемых НАТО.