Лукашенко призвал не пытаться вбить клин между ним и Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не пытаться вбить клин между ним и российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом сообщает БЕЛТА.

Он обратился к российским и белорусским чиновникам, «которые светятся в СМИ и не светятся».

«Появляется какая-то ревность: «А, вот, там мы не смогли, Лукашенко...» и так далее. Это не что иное, как попытка в очередной раз вбить клин между Лукашенко и Путиным... Не надо этот тренд разворачивать», — заявил Лукашенко.

Ранее Лукашенко рассказал о диалоге с Путиным 24 июня.

По словам Лукашенко, он посоветовал коллеге не торопиться с жестокими решениями.

Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков рассказал, что координация Путина и Лукашенко идёт ежедневно.