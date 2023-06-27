Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Лукашенко призвал не пытаться вбить клин между ним и Путиным

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не пытаться вбить клин между ним и российским лидером Владимиром Путиным.
Лукашенко призвал не пытаться вбить клин между ним и Путиным
  • AFP
  • © Ilya PITALEV / SPUTNIK

Об этом сообщает БЕЛТА.

Он обратился к российским и белорусским чиновникам, «которые светятся в СМИ и не светятся».

«Появляется какая-то ревность: «А, вот, там мы не смогли, Лукашенко...» и так далее. Это не что иное, как попытка в очередной раз вбить клин между Лукашенко и Путиным... Не надо этот тренд разворачивать», — заявил Лукашенко.

Ранее Лукашенко рассказал о диалоге с Путиным 24 июня.

По словам Лукашенко, он посоветовал коллеге не торопиться с жестокими решениями.

Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков рассказал, что координация Путина и Лукашенко идёт ежедневно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить