Лукашенко призвал не пытаться вбить клин между ним и Путиным
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Об этом сообщает БЕЛТА.
Он обратился к российским и белорусским чиновникам, «которые светятся в СМИ и не светятся».
«Появляется какая-то ревность: «А, вот, там мы не смогли, Лукашенко...» и так далее. Это не что иное, как попытка в очередной раз вбить клин между Лукашенко и Путиным... Не надо этот тренд разворачивать», — заявил Лукашенко.
Ранее Лукашенко рассказал о диалоге с Путиным 24 июня.
По словам Лукашенко, он посоветовал коллеге не торопиться с жестокими решениями.
Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков рассказал, что координация Путина и Лукашенко идёт ежедневно.