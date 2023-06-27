На Украине раскритиковали заявление Орбана о статусе страны

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк раскритиковал премьера Венгрии Виктора Орбана за его заявление о статусе Украины.

«Вопрос в том, насколько субъектным является сам Орбан, если так откровенно унижает европейские ценности, строго придерживаясь… пропагандистских мифов... И насколько же надо не уважать Венгрию, чтобы так цинично втоптать репутацию собственной страны в историческую грязь», — написал он в Twitter.

Ранее Орбан заявил, что Украина больше не является суверенным государством, достижение мира зависит от США, а не от неё.

Премьер-министр Венгрии также отметил провал сотрудничества Запада с киевским режимом.

Он высказал мнение, что идея Еврокомиссии увеличить бюджет Европейского союза и выделить из него ещё €50 млрд Украине является несерьёзной.