На Украине раскритиковали заявление Орбана о статусе страны
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«Вопрос в том, насколько субъектным является сам Орбан, если так откровенно унижает европейские ценности, строго придерживаясь… пропагандистских мифов... И насколько же надо не уважать Венгрию, чтобы так цинично втоптать репутацию собственной страны в историческую грязь», — написал он в Twitter.
Ранее Орбан заявил, что Украина больше не является суверенным государством, достижение мира зависит от США, а не от неё.
Премьер-министр Венгрии также отметил провал сотрудничества Запада с киевским режимом.
Он высказал мнение, что идея Еврокомиссии увеличить бюджет Европейского союза и выделить из него ещё €50 млрд Украине является несерьёзной.