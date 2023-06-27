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Орбан заявил о провале сотрудничества Запада с Украиной

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о провале сотрудничества Запада с киевским режимом.
Орбан заявил о провале сотрудничества Запада с Украиной
  • AP
  • © Olivier Matthys

Об этом он сказал в интервью германской газете Bild.

«Реальность такова, что сотрудничество между Украиной и Западом провалилось... Я думаю, что то, что украинцы сражаются на передовой, а мы поддерживаем их финансово, информацией и инструментами, и они могут выиграть войну против России, — это неправильное понимание ситуации. Это невозможно», — цитирует его ТАСС.

Ранее Орбан заявил, что Украина больше не является суверенным государством, достижение мира зависит от США, а не от неё.

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