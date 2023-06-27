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Орбан назвал несерьёзным предложение ЕК изменить бюджет ЕС и выделить Украине €50 млрд

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что идея Еврокомиссии увеличить бюджет Европейского союза и выделить из него ещё €50 млрд Украине является несерьёзной.
Орбан назвал несерьёзным предложение ЕК изменить бюджет ЕС и выделить Украине €50 млрд
  • AP
  • © Olivier Matthys

Об этом венгерский премьер написал в своих соцсетях.

«Предложение Еврокомиссии об изменении бюджета несерьёзно и не подлежит обсуждению», — цитирует его РИА Новости.

Орбан подчеркнул, что страны Евросоюза не имеют информации о том, каким образом используются средства ЕС, выделенные Украине.

Когда ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен запросила дополнительные деньги у стран ЕС, она объяснила данный запрос необходимостью средств на Украину, борьбу с миграцией и другие цели.

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