Украинские войска ударили по городу Приморску в Запорожской области.

«Ориентировочно в 17:00 город Приморск подвергся ракетному удару со стороны террористического киевского режима», — сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативные службы.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что с начала контрнаступления Вооружённые силы Украины потеряли 259 танков и 780 бронемашин.

Также стало известно, что ВС России отбросили на исходные позиции мотопехотный взвод украинской армии, проводивший разведку боем, на Ореховском тактическом направлении.