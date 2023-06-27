ВСУ ударили по Приморску в Запорожской области
- AP
- © Iryna Rybakova
«Ориентировочно в 17:00 город Приморск подвергся ракетному удару со стороны террористического киевского режима», — сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативные службы.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что с начала контрнаступления Вооружённые силы Украины потеряли 259 танков и 780 бронемашин.
Также стало известно, что ВС России отбросили на исходные позиции мотопехотный взвод украинской армии, проводивший разведку боем, на Ореховском тактическом направлении.