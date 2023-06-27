Пленный боец ВСУ рассказал о проблемах с эвакуацией убитых и раненых
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«У нас большие проблемы с эвакуацией. С эвакуацией раненых, с убитыми. В нашем подразделении это не налажено вообще», — цитирует РИА Новости Поплавского.
По его словам, раненых с позиций приходилось выносить на протяжении двух часов.
Он добавил, что убитых в окопах присыпают землёй и накрывают плёнкой.
Ранее военный ВСУ Давид, попавший в плен в мае, рассказал, что украинскими солдатами командуют американские и польские военные.