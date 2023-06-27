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Пленный боец ВСУ рассказал о проблемах с эвакуацией убитых и раненых

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Убитых украинских военных не вывозят с поля боя, а присыпают землёй в окопах, раненых приходится нести на руках, рассказал пленный боец ВСУ Виктор Поплавский.
Пленный боец ВСУ рассказал о проблемах с эвакуацией убитых и раненых
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«У нас большие проблемы с эвакуацией. С эвакуацией раненых, с убитыми. В нашем подразделении это не налажено вообще», — цитирует РИА Новости Поплавского.

По его словам, раненых с позиций приходилось выносить на протяжении двух часов.

Он добавил, что убитых в окопах присыпают землёй и накрывают плёнкой.

Ранее военный ВСУ Давид, попавший в плен в мае, рассказал, что украинскими солдатами командуют американские и польские военные.

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