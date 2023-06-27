Лукашенко подтвердил приезд Пригожина в Белоруссию

Белорусский президент Александр Лукашенко подтвердил приезд основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в Белоруссию.

Заявление белорусского лидера приводит агентство БЕЛТА.

Он подтвердил, что Пригожину были предоставлены гарантии безопасности, как это обещал сделать президент России Владимир Путин.

«Да, действительно, он сегодня в Беларуси», — сказал президент Белоруссии.

Ранее российский президент Владимир Путин поблагодарил белорусского лидера Александра Лукашенко за вклад в урегулирование попытки мятежа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что договорённости, которые были достигнуты во избежание худшего развития событий во время попытки мятежа, реализовываются.