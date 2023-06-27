Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Лукашенко подтвердил приезд Пригожина в Белоруссию

Короткая ссылка
Белорусский президент Александр Лукашенко подтвердил приезд основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в Белоруссию.
Лукашенко подтвердил приезд Пригожина в Белоруссию
  • AFP
  • © Alexander NEMENOV

Заявление белорусского лидера приводит агентство БЕЛТА.

Он подтвердил, что Пригожину были предоставлены гарантии безопасности, как это обещал сделать президент России Владимир Путин.

«Да, действительно, он сегодня в Беларуси», — сказал президент Белоруссии.

Ранее российский президент Владимир Путин поблагодарил белорусского лидера Александра Лукашенко за вклад в урегулирование попытки мятежа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что договорённости, которые были достигнуты во избежание худшего развития событий во время попытки мятежа, реализовываются.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить