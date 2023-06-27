Лукашенко подтвердил приезд Пригожина в Белоруссию
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Заявление белорусского лидера приводит агентство БЕЛТА.
Он подтвердил, что Пригожину были предоставлены гарантии безопасности, как это обещал сделать президент России Владимир Путин.
«Да, действительно, он сегодня в Беларуси», — сказал президент Белоруссии.
Ранее российский президент Владимир Путин поблагодарил белорусского лидера Александра Лукашенко за вклад в урегулирование попытки мятежа.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что договорённости, которые были достигнуты во избежание худшего развития событий во время попытки мятежа, реализовываются.