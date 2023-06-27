Песков заявил о выполнении обещаний, касающихся пресечения худшего сценария попытки мятежа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что договорённости, которые были достигнуты во избежание худшего развития событий во время попытки мятежа, реализовываются.

Песков подчеркнул, что для стабилизации ситуации была проделана огромная работа целым рядом лиц и проявлена воля президента России Владимира Путина. Это позволило не допустить худшего сценария развития событий.

«Была определённая договорённость, чтобы избежать этого худшего сценария, и были определённые обещания президента, определённые гарантии президента. Договорённости реализуются», — сказал он.

Ранее российский президент Владимир Путин поблагодарил белорусского лидера Александра Лукашенко за вклад в урегулирование попытки мятежа.