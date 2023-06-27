Песков заявил о выполнении обещаний, касающихся пресечения худшего сценария попытки мятежа
- РИА Новости
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Песков подчеркнул, что для стабилизации ситуации была проделана огромная работа целым рядом лиц и проявлена воля президента России Владимира Путина. Это позволило не допустить худшего сценария развития событий.
«Была определённая договорённость, чтобы избежать этого худшего сценария, и были определённые обещания президента, определённые гарантии президента. Договорённости реализуются», — сказал он.
Ранее российский президент Владимир Путин поблагодарил белорусского лидера Александра Лукашенко за вклад в урегулирование попытки мятежа.