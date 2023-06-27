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Песков заявил о выполнении обещаний, касающихся пресечения худшего сценария попытки мятежа

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что договорённости, которые были достигнуты во избежание худшего развития событий во время попытки мятежа, реализовываются.
Песков заявил о выполнении обещаний, касающихся пресечения худшего сценария попытки мятежа
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

Песков подчеркнул, что для стабилизации ситуации была проделана огромная работа целым рядом лиц и проявлена воля президента России Владимира Путина. Это позволило не допустить худшего сценария развития событий.

«Была определённая договорённость, чтобы избежать этого худшего сценария, и были определённые обещания президента, определённые гарантии президента. Договорённости реализуются», — сказал он.

Ранее российский президент Владимир Путин поблагодарил белорусского лидера Александра Лукашенко за вклад в урегулирование попытки мятежа.

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