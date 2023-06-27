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Министр обороны Белоруссии пришёл на встречу с Лукашенко с копией первой ядерной бомбы

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Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин пришёл на встречу с белорусским президентом Александром Лукашенко с копией первой ядерной бомбы.
Министр обороны Белоруссии пришёл на встречу с Лукашенко с копией первой ядерной бомбы
  • РИА Новости
  • © Виктор Толочко

Об этом сообщает БЕЛТА.

Как утверждается, Хренин подарил её главнокомандующему.

Министр сказал, что подарок имеет символическое значение.

«Чтобы символично было, что это у нас всё находится. Это копия самой первой ядерной бомбы, которая была изобретена в Советском Союзе», — добавил Хренин.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооружённым силам Белоруссии был передан оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», также была переоборудована часть самолётов Су-25 для возможного применения ядерного оружия.

Президент России Владимир Путин назвал размещение ядерного оружия в Белоруссии элементом сдерживания.

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