Министр обороны Белоруссии пришёл на встречу с Лукашенко с копией первой ядерной бомбы
- РИА Новости
- © Виктор Толочко
Об этом сообщает БЕЛТА.
Как утверждается, Хренин подарил её главнокомандующему.
Министр сказал, что подарок имеет символическое значение.
«Чтобы символично было, что это у нас всё находится. Это копия самой первой ядерной бомбы, которая была изобретена в Советском Союзе», — добавил Хренин.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооружённым силам Белоруссии был передан оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», также была переоборудована часть самолётов Су-25 для возможного применения ядерного оружия.
Президент России Владимир Путин назвал размещение ядерного оружия в Белоруссии элементом сдерживания.