Зеленский: есть основания для политического приглашения Киева в НАТО
- globallookpress.com
- © Cover Images/Keystone Press Agency
«НАТО. Вильнюс. Украина. Есть все основания для политического приглашения Украины в альянс. Есть полное понимание относительно гарантий безопасности для Украины на время до момента вступления», — написал он в Telegram-канале.
Ранее глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что время для вступления Украины в НАТО ещё не наступило.
Замглавы МИД России Михаил Галузин сообщил, что одним из условий достижения мира является отказ Украины от вступления в НАТО и ЕС.