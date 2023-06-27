Зеленский: есть основания для политического приглашения Киева в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о наличии всех оснований для политического приглашения Украины в НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе.

«НАТО. Вильнюс. Украина. Есть все основания для политического приглашения Украины в альянс. Есть полное понимание относительно гарантий безопасности для Украины на время до момента вступления», — написал он в Telegram-канале.

Ранее глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что время для вступления Украины в НАТО ещё не наступило.

Замглавы МИД России Михаил Галузин сообщил, что одним из условий достижения мира является отказ Украины от вступления в НАТО и ЕС.