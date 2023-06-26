Глава МИД Италии: время для вступления Украины в НАТО не наступило

Время для вступления Украины в НАТО ещё не наступило, заявил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни.

«Ещё не время для её (Украины. — RT) вступления в НАТО, сначала должен быть достигнут мир, но первые шаги к членству уже могут быть сделаны на саммите Атлантического альянса, который состоится в Вильнюсе в июле», — заявил он в интервью газете La Stampa.

Таяни отметил, что Рим продолжит поддерживать Киев, пока «независимость» украинцев «в опасности».

27 мая замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что одним из условий достижения мира является отказ Украины от вступления в НАТО и ЕС.