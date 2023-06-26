Сенатор Цеков: громкими заявлениями Латвия прикрывает свою русофобскую политику

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Латвия полностью прекращает выдачу любых виз россиянам.

По версии латвийского МИД, это связано с «непредсказуемым развитием внутриполитических событий в России».

Сенатор отметил, что в самой Латвии и Евросоюзе на протяжении многих последних лет «происходят гораздо более непредсказуемые события».

Он также добавил, что Латвия — «просто любитель громких заявлений».

«Этими громкими заявлениями и своей оценкой ситуации они пытаются прикрыть свои самые главные качества, которые они признавать не хотят — русофобию и русоненавистничество», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что Латвия полностью прекращает выдачу любых виз россиянам.

МИД страны сообщает, что документы, поданные на визу до 25 июня, будут рассмотрены в прежнем порядке. Но с 26-го числа документы не принимают.