Сенатор Цеков: громкими заявлениями Латвия прикрывает свою русофобскую политику
- Gettyimages.ru
- © william87
По версии латвийского МИД, это связано с «непредсказуемым развитием внутриполитических событий в России».
Сенатор отметил, что в самой Латвии и Евросоюзе на протяжении многих последних лет «происходят гораздо более непредсказуемые события».
Он также добавил, что Латвия — «просто любитель громких заявлений».
«Этими громкими заявлениями и своей оценкой ситуации они пытаются прикрыть свои самые главные качества, которые они признавать не хотят — русофобию и русоненавистничество», — заключил собеседник RT.
Ранее стало известно, что Латвия полностью прекращает выдачу любых виз россиянам.
МИД страны сообщает, что документы, поданные на визу до 25 июня, будут рассмотрены в прежнем порядке. Но с 26-го числа документы не принимают.