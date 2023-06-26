Латвия прекратила приём заявлений на выдачу россиянам виз всех типов

Латвия прекратила принимать заявления на выдачу российским гражданам виз всех типов. Об этом сообщили в латвийском МИД.

«В связи с непредсказуемым развитием внутриполитических событий в России с 26 июня дипломатические и консульские представительства Латвии за рубежом прекратили приём всех видов визовых заявлений от граждан России», — говорится в заявлении.

Отмечается, что поданные до 26 июня заявки будут рассмотрены.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов заявил, что государства ЕС свели к минимуму оформление многократных виз для граждан России, а некоторые страны выдвигают заведомо невыполнимые условия получения разрешений на въезд для туристов.