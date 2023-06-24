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Президент Ринкевичс: Латвия прекращает выдачу всех типов виз российским гражданам

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Власти Латвии приняли решение о прекращении выдачи всех типов виз российским гражданам, сообщил президент страны Эдгарс Ринкевичс.
Президент Ринкевичс: Латвия прекращает выдачу всех типов виз российским гражданам
  • Gettyimages.ru

Об этом он написал в Twitter.

«Латвия не будет выдавать гуманитарные или другие типы виз», — говорится в сообщении.

По словам президента, решение принято на фоне сложившейся в России ситуации.

Кроме того, все ранее ведённые ограничения на поездки для россиян сохраняются.

19 сентября прошлого года в силу вступило решение властей Латвии о введении запрета на въезд граждан России с шенгенскими визами, выданными в других государствах ЕС.

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