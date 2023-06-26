Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Боец ВС России: ВСУ пытаются прорвать оборону на Купянском направлении

Короткая ссылка
ВСУ в течение недели пытаются прорвать оборону российских войск на купянском участке фронта.
Боец ВС России: ВСУ пытаются прорвать оборону на Купянском направлении
  • РИА Новости

Об этом рассказал боец Западного военного округа ВС России с позывным Ленинград.

«Всю неделю противник пытается прорвать оборону мелкими и более крупными диверсионными группами, также выходит на технике, обстреливает передний край, чтобы деморализовать личный состав бригады», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, военнослужащие ВС России ведут круглосуточную разведку, в том числе при помощи беспилотников.

Ранее в Минобороны заявили, что ВС России ночью нанесли удар по украинским складам боеприпасов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить