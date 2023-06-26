Боец ВС России: ВСУ пытаются прорвать оборону на Купянском направлении
- РИА Новости
Об этом рассказал боец Западного военного округа ВС России с позывным Ленинград.
«Всю неделю противник пытается прорвать оборону мелкими и более крупными диверсионными группами, также выходит на технике, обстреливает передний край, чтобы деморализовать личный состав бригады», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, военнослужащие ВС России ведут круглосуточную разведку, в том числе при помощи беспилотников.
Ранее в Минобороны заявили, что ВС России ночью нанесли удар по украинским складам боеприпасов.