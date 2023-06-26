Минобороны: ВС России ночью нанесли удар по украинским складам боеприпасов
Об этом сообщили в российском Минобороны.
«Сегодня ночью Вооружённые силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по складам артиллерийских боеприпасов, в том числе доставленных на Украину из западных стран», — заявили в ведомстве.
Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.
Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры штурма российскими бойцами опорника боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении.