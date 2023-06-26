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Минобороны: ВС России ночью нанесли удар по украинским складам боеприпасов

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Сегодня ночью нанесён удар по украинским складам боеприпасов, все назначенные объекты поражены.

Об этом сообщили в российском Минобороны.

«Сегодня ночью Вооружённые силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по складам артиллерийских боеприпасов, в том числе доставленных на Украину из западных стран», — заявили в ведомстве.

Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры штурма российскими бойцами опорника боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении.

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