В Минобороны опубликовали видео штурма российскими бойцами опорника ВСУ

Министерство обороны России опубликовало кадры штурма российскими бойцами опорника боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении.

Российские десантники штурмом взяли опорник ВСУ на Краснолиманском направлении. Украинцам ничего не оставалось, как сложить оружие и сдаться в плен.

После артподготовки бойцы ВДВ забросали гранатами наблюдательный пункт и с ходу ворвались в окопы противника. Всех, кто оказывал сопротивление, ликвидировали.

Ранее Минобороны опубликовало видео уничтожения укрепрайона ВСУ с запасами боеприпасов на Купянском направлении.