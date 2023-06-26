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В Минобороны опубликовали видео штурма российскими бойцами опорника ВСУ

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Министерство обороны России опубликовало кадры штурма российскими бойцами опорника боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении.
В Минобороны опубликовали видео штурма российскими бойцами опорника ВСУ
  • globallookpress.com

Российские десантники штурмом взяли опорник ВСУ на Краснолиманском направлении. Украинцам ничего не оставалось, как сложить оружие и сдаться в плен.

После артподготовки бойцы ВДВ забросали гранатами наблюдательный пункт и с ходу ворвались в окопы противника. Всех, кто оказывал сопротивление, ликвидировали.

Ранее Минобороны опубликовало видео уничтожения укрепрайона ВСУ с запасами боеприпасов на Купянском направлении.

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