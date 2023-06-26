В Минобороны опубликовали видео штурма российскими бойцами опорника ВСУ
- globallookpress.com
Российские десантники штурмом взяли опорник ВСУ на Краснолиманском направлении. Украинцам ничего не оставалось, как сложить оружие и сдаться в плен.
После артподготовки бойцы ВДВ забросали гранатами наблюдательный пункт и с ходу ворвались в окопы противника. Всех, кто оказывал сопротивление, ликвидировали.
Ранее Минобороны опубликовало видео уничтожения укрепрайона ВСУ с запасами боеприпасов на Купянском направлении.