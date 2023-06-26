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Советник Пушилина сообщил о попытке ВСУ атаковать по всей линии фронта 24 июня

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ВСУ пытались атаковать по всей линии фронта 24 июня на фоне попытки мятежа в России, но безуспешно, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Советник Пушилина сообщил о попытке ВСУ атаковать по всей линии фронта 24 июня
  • AP
  • © Iryna Rybakova

«На всей линии фронта противник пытался на разных направлениях, как он считал, воспользоваться временной нашей слабостью... Что касается линии фронта, они так и не смогли нигде добиться успеха», — сказал он РИА Новости.

По словам Гагина, линию фронта удалось удержать.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на двух представителей стран Запада и высокопоставленного представителя Пентагона сообщал, что контрнаступление ВС Украины не оправдывает возложенных на него ожиданий.

Кроме того, по данным газеты The New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, Украина потеряла более 15% боевых машин Bradley.

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